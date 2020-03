Ábalos: «És evident que caldrà prorrogar» l'estat d'alarma

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha apuntat aquest dilluns en declaracions a RNE que considera que caldrà allargar l'estat d'alarma més enllà dels quinze dies que consten al decret aprovat pel seu executiu. "És evident que haurem de prorrogar aquesta situació i veurem amb quines mesures", ha dit, perquè "en 15 dies no crec que estiguem en capacitat de guanyar aquesta batalla". Per la pròrroga de l'estat d'alarma caldrà una votació al Congrés dels Diputats que avali la mesura. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, també ha apuntat en declaracions a la Cadena Ser que aquesta pròrroga podria incloure mesures més dures per afrontar la propagació del virus.

Ábalos ha admès a RNE que ara el seu executiu ha d'adoptar noves mesures econòmiques "amb ambició" per mitigar l'impacte de la crisi sanitària a l'economia i a l'ocupació. "Caldrà activar altres mesures de recuperació", ha apuntat alhora que ha demanat a Europa que sigui "ambiciosa" i no posi obstacle en atirar la recuperació.

El Consell de Ministres es reunirà aquest dimarts de nou per aprovar aquestes mesures econòmiques. Ábalos no ha volgut parlar de les discrepàncies internes del govern de coalició sobre aquestes receptes. "La postura és intentar que el benestar de les persones no es ressenti d'aquesta crisi i sentin l'empara de l'Estat".