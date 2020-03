Decret d'alarma: Què es pot i què no es pot fer

L'estat d'alarma es va fer efectiu després de la seva publicació al BOE la mitjanit de dissabte. Analitzem els dubtes més freqüents que s'han plantejat per als ciutadans les mesures de confinament decretades pel Govern.



Confinament

Puc sortir al carrer?

Mentre estigui vigent l'estat d'alarma, les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per anar a treballar, atendre a familiars, adquirir aliments o altres casos de necessitat que detallem a continuació.

Cura de mascotes

Puc passejar el gos?

Sí, es pot sortir amb el gos, però sempre de forma individual. No es pot passejar la mascota acompanyat. També es pot anar a comprar menjar per animals a les botigues especialitzades.



Altres excepcions

El Govern modifica l'excepció a les perruqueries

En una de les preguntes més repetides. Les perruqueries, així com els quioscos de premsa, llibreries, papereries, farmàcies, bugaderies, estancs, drogueries, òptiques i botigues de procuctos ortopèdics i establiments especialitzats en equips tecnològics i de telecomunicacions estaven autoritzats a obrir a el públic.

El Govern justificava l'obertura de perruqueries per atendre persones dependents, però davant la queixa formal d'associacions de perruquers pels riscos de contagi a què s'exposaven, l'Executiu va modificar ahir el decret i les va eliminar com a excepció. Ja no es pot anar i en cas de persones dependents, es desplaçarà un professional al seu domicili per garantir la seva higiene. Pel que fa a tintoreries, per poder rentar a més de 60 graus, temperatura necessària per desinfectar roba, llençols i tovalloles de centres sanitaris que han estat usades per contagiats.



Desplaçaments

Puc moure en cotxe per anar a treballar?

Sí. Una de les excepcions a les restriccions de la mobilitat és la de poder utilitzar els mitjans de transport necessaris per a facilitar els desplaçaments per treball, el que inclouria el poder traslladar-se a una altra comunitat, si bé el decret no ho reflecteix de manera explícita. Així mateix, el decret també aclareix expressament que es podrà tornar a la residència habitual si s'estava fora a l'publicar al BOE.



Transport públic

Mantenen la seva activitat? Puc fer-los servir?

Sí. El servei de transports seguirà operatiu, si bé els serveis per carretera, ferroviaris, aeri i marítim han de reduir la seva oferta total d'operacions a la meitat, a excepció dels de trens de rodalies, el metro o els autobusos urbans i interurbans, que mantindran la seva oferta.



Mesures addicionals

Quines mesures prendre si vaig a un establiment obert?

Evitar aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre per tal d'evitar possibles contagis



Durada sortides

Està regulat el temps de les sortides permeses?

No. No obstant això, el Reial Decret adverteix que la permanència en els establiments comercials que estaran oberts ha de ser l'estrictament necessària per a la compra d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.



Cerimònies i culte

Es poden celebrar casaments, enterraments o anar a missa?

Sí, però amb condicions. Ara bé, l'assistència als llocs de culte ia les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l'adopció de mesures per evitar aglomeracions, de manera que es garanteixi la possibilitat de respectar la distància de, al menys, un metre .



Activitats prohibides

Ni passejos, ni menjars fora, ni 'running', ni anar de compres

Qualsevol mobilitat que no s'integri en les excepcions anteriors queda prohibida. No es pot anar a passejar amb els nens, ni sortir a fer esport ni anar a dinar fora. Tampoc podem anar a comprar roba. Incomplir qualsevol d'aquestes ordres està penat amb fins a 30.000 euros i un any de presó si hi ha resistència.