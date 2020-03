Marlaska tanca les fronteres per lluitar contra el coronavirus

El govern espanyol restablirà temporalment els controls fronterers terrestres per la crisi del coronavirus. Només deixarà entrar a ciutadans espanyols, a residents a l'Estat espanyol, a treballadors transfronterers o a aquelles persones que hi hagin d'entrar per raons de força major. També podran accedir per via terrestre les persones que transportin mercaderies així com el personal diplomàtic o d'organismes internacionals. Les restriccions es començaran a aplicar a partir d'aquesta mitjanit i estaran vigents fins que conclogui l'estat d'alarma. Ho ha anunciat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no ha descartat que calgui tancar més endavant les fronteres aèries i marítimes.

El ministre de l'Interior ha argumentat que la decisió té com a objectiu "protegir la salut i la seguretat" de la ciutadania a l'Estat espanyol així com "contenir l'expansió del coronavirus". Grande-Marlaska ha defensat que la mesura és "proporcional", "raonable" i "necessària".

Grande-Marlaska ha dit que estan avaluant que l'exèrcit pugui participar en el control de les fronteres terrestres en coordinació amb les forces policials de l'Estat i els cossos policials autonòmics.

Preguntat per la possibilitat de tancar les fronteres aèries i marítimes, el ministre de l'Interior ha explicat que s'adoptarà la mesura "si les circumstàncies ho exigeixen" però que si es pren la decisió serà en el "moment oportú".

Grande-Marlaska ha destacat que les mesures que pren l'Estat espanyol són en coordinació amb els governs autonòmics i la Unió Europea. La decisió de tancar les fronteres terrestres s'ha pres després d'una reunió per videoconferència amb els ministres de l'Interior i de Sanitat de la UE.

Dimarts a les 17 hores, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, participarà en una reunió del Consell Europeu amb els seus homòlegs de la resta de països de la UE per abordar mesures conjuntes per lluitar contra el coronavirus.