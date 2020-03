Felip VI retira l'assignació a Joan Carles I i renuncia a la seva herència

Felip VI va anunciar ahir en un comunicat que renuncia a l'herència del seu pare, Joan Carles I, així com a qualsevol actiu, inversió o estructura financera que pugui tenir un origen o finalitat il·legals o sense «criteris de rectitud i integritat», i li retira la seva assignació dels pressupostos de a Casa del Rei. Felip VI va fer públiques aquestes mesures en un comunicat després que el diari britànic The Telegraph publiqués que apareix com a beneficiari a un compte offshore on es va ingressar un «regal» de 65 milions d'euros d'Aràbia Saudita, diners que s'haurien dipositat a la fundació Lucum. El monarca ha assegurat que amb aquesta decisió pretén «preservar l'exemplaritat de la Corona».

El diari també apuntava que un fiscal suís estaria investigant possibles irregularitats en una altra fundació anomenada Zagatka, amb una comissió procedent de la venda del banc Barclays. En el comunicat, Felip VI assegura que desconeix «per complet» ser quart beneficiari de la fundació Zagatka, com apunta el diari.

El Rei assegura que ni el monarca ni la Casa Reial tenien «coneixement, participació o responsabilitat en els pressumptes fets que es mencionen», per la qual cosa, afegeixen, «no hi ha una justificació lícita de la seva involucració en els fets».

El Rei defensa que desconeixia totalment aquesta informació, però diu que, si fins i tot sense el «seu consentiment ni coneixement hagués estat unilateralment designat com a hereu», «no aceptaria cap participació o cap benefici en aquests actius i renunciar a qualsevol dret». Després d'haver-ne estat informat a través d'un despatx d'advocats, Felip VI diu que va enviar una carta al seu pare perquè si fos certa la seva designació o la de la Princesa d'Astúries com a beneficiaris de l'esmentada Fundació Lucum, deixés sense efecte aquesta designació, «manifestant igualment que no acceptaria cap participació o benefici en aquesta entitat».

En el mateix comunicat, la Casa Reial afirma que el rei Joan Carles ha demanat que es faci públic que no va facilitar al seu fill informació de cap de les dues fundacions citades, i va anunciar que ha confiat la seva representació en l'advocat Javier Sánchez-Junco Mans, que, en l'exercici del dret a la defensa, serà a partir d'aquest moment «qui procedeixi a donar compte públicament de les informacions que el puguin afectar».

La classe política espanyola no va trigar a reaccionar. El líder del PP, Pablo Casado, va manifestar a través de Twitter el seu suport al rei, recalcant la «confiança en l'exemplar servei públic com a cap d'estat» i va mostrar la lleialtat del Partit Popular a la Corona «com a màxima institució d'Espanya».

També va voler mostrar el seu suport el president de Vox, Santiago Abascal, que va aplaudir la decisió del rei a través de Twitter. El líder del partit ultradretà va deixar clar que la seva formació «respecta i aplaudeix el comunicat fet públic per la casa reial» i el va qualificar de contundent. Abascal va afirmar que «tant de bo totes les institucions de l'Estat tinguessin una conducta tan exemplar».

Més escàndols

Aquestes mesures arriben un dia després que The Telegraph fes públic que Felip VI sortia com a segon beneficiari de la fundació offshore Lucum, on s'havia ingressat un regal de 65 milions d'euros procedents d'Arabia Saudita mentre Joan Carles era rei.

Però aquest no ha estat l'únic escàndol en el qual s'ha vist involucrat el rei emèrit aquests últims dies. A finals del mes de febrer es va saber que Corinna Larsen, qui havia estat relacionada amb Joan Carles anteriorment, havia contractat un reputat advocat londinec, expert en dret internacional i extradicions, per denunciar al rei emèrit a Londres, on no arribaria la seva inviolabilitat.