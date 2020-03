França suspèn el pagament de factures i lloguers perquè empreses i treballadors "no es quedin sense recursos". Ho ha anunciat aquest dilluns el president francès, Emmanuel Macron, en una intervenció en què ha anunciat que el sistema d'atur parcial s'ampliarà "massivament" per als treballadors.

"Qualsevol empresa, sigui com sigui de gran, no quedarà en el risc de fer fallida", ha dit Macron, que ha anunciat un pla de xoc econòmic i social per ajudar empreses i treballadors. Davant l'augment dels contagis a França, Macron també ha anunciat que a partir d'aquest dimarts al migdia es limita el moviment dels ciutadans als "desplaçaments necessaris" durant com a mínim 15 dies. "Estem en guerra, una guerra sanitària", ha subratllat Macron.

