Loteries i Apostes de l'Estat suspèn tots els seus sortejos

Loteries i Apostes de l'Estat ha anunciat aquest diumenge en un comunicat la suspensió de la venda de tots els jocs, considerant el que estableix el Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació greu i excepcional de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Des d'aquest diumenge 15 de març, la comercialització i el pagament de premis inferiors a 2.000 euros dels jocs de Loteries en els punts de venda habituals, així com la venda en línia d'aquests, queda suspesa.

A més, tots els sortejos des del corresponent al dilluns 16 de març s'ajornen fins data a determinar en què sigui possible la seva celebració i tots els dècims i resguards venuts a través de qualsevol canal seguiran sent vàlids per a les mateixes sortejos en la data en què finalment se celebrin.

Per això, els dècims i resguards obtinguts per als sortejos objecte d'ajornament s'han de conservar fins a la celebració d'aquests.

Sorteig d'Euromillones

Per la seva banda, els sortejos d'Euromillones i el Milió dels dies 17 i 20 de març de 2020 celebraran amb normalitat amb la participació dels resguards venuts fins a la data.

Les dates de caducitat de premis que coincideixin amb el període de suspensió dels serveis, queda igualment suspesa durant la vigència de les mesures recollides en el Reial Decret. A l'acabament de la vigència de la mateixa es reprendran els terminis de caducitat que quedaven pendents a la data de la suspensió.

Així mateix, els premis superiors a 2.000 euros, procedents de resguards obtinguts en els establiments físics de la xarxa, es podran seguir cobrant en aquelles sucursals de les entitats financeres que es mantinguin obertes. No obstant això, ja que el període de caducitat dels premis estarà igualment suspès, SELAE ha recomanat no acudir per aquest particular a les entitats financeres fins a la fi del període de vigència del decret.

En el cas de la pàgina web "www.loteriasyapuestas.es", sí que serà possible la descàrrega de la Lotobolsa de cada usuari. Loteries i Apostes de l'Estat ha incidit que totes aquestes mesures es mantindran en vigor durant el termini de vigència de Reial Decret.

"Lamentem les molèsties que totes aquestes decisions puguin ocasionar, però donada la gravetat de la problemàtica de salut pública plantejada, hem d'alinear amb els esforços de tota la societat per protegir el bé primordial de la salut", conclou el comunicat.