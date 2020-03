Marlaska diu que el tancament de les fronteres de l'Estat «és una possibilitat real»

El ministre de l'interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dilluns en declaracions a la Cadena Ser, que el tancament de fronteres de l'Estat –tal com han fet països com Alemanya- "és una possibilitat real, per descomptat", per "lluitar contra l'expansió del virus". El ministre debatrà aquesta opció amb els seus homòlegs de la Unió Europea a la reunió que celebrarà a les 11.00h. Segons Marlaska, la ciutadania està responent positivament a les mesures adoptades pel seu executiu i en aquests moments "estem en termes de normalitat" pel que fa al compliment de l'estat d'alarma. Aquest diumenge –ha afirmat- ja es va produir una "reducció manifesta" de més del 60% del trànsit en les entrades a Madrid.

El ministre ha destacat la "coordinació" amb les policies autonòmiques i municipals, que "en aquests moments és adequada" i s'ha mostrat convençut que els Mossos d'Esquadra no entorpiran "en absolut" les mesures adoptades pel seu executiu. "Mai he tingut cap dubte de la professionalitat (dels Mossos)", ha afirmat.

També ha apuntat que a les presons "s'han adoptat les mesures adequades" malgrat les dificultats afegides i ha destacat el grau de "cooperació i coordinació dels mateixos interns" i dels funcionaris. "Ells mateixos entenen que se'ls limitin els drets de comunicació perquè estem en circumstàncies molt específiques" ha apuntat.

Marlaska no ha descartat un enduriment de les mesures de l'estat d'alarma que caldria adoptar –ha dit. En el moment en què el Congrés aprovés una pròrroga d'aquest estat d'alarma. "Nosaltres intentarem bloquejar el virus en aquest termini", ha afirmat abans d'insistir en la necessitat que tots els particulars que disposin d'elements per garantir la seguretat del personal sanitari els lliurin a les autoritats.

Sobre el rei Felip VI ha destacat que la decisió del monarca de renunciar a l'herència del seu pare té "una rellevància que no se li escapa a ningú" i ha apuntat que cal que "s'investigui en els termes necessaris". "No es pot obviar la rellevància i importància del comunicat de la Casa del Rei" del que ha destacat la "fermesa que ens fa confiar en les institucions". Respecte a la possibilitat d'una comissió d'investigació al Congrés ha apuntat que ara per ara "l'important" és que la qüestió està a mans de les "institucions judicials".