El mètode de l'èxit de Corea del Sud contra el coronavirus sense decretar confinaments

n tres setmanes Corea del Sud ha passat de ser el segon país amb més contagis de coronavirus a frenar exponencialment les infeccions gràcies a una resposta que combina transparència, noves tecnologies i sobretot una actitud responsable d'institucions i ciutadans.

El país asiàtic, que el passat 29 de febrer va arribar a registrar 909 casos en un sol dia, ha informat aquest dilluns de sol 74 nous contagis.

El president de la Societat d'Epidemiologia de Corea, Kim Dong-hyun, ha recalcat, igual que han fet molts altres experts, que encara és "massa aviat" per valorar si la resposta sud-coreana està sent la correcta per frenar el coronavirus.

No obstant això, tot apunta que gràcies als seus programes de prevenció i mitigació el país està en condicions de suavitzar l'impacte d'un repunt important de casos, si es produís un.

El seu pla d'acció pot servir de lliçó a països que ja estan batallant plenament amb el coronavirus o que s'estan preparant per encarar en les properes setmanes.

Responsabilitat de tots

Les autoritats sud-coreanes van prohibir les grans concentracions, van tancar institucions educatives i altres espais públics (parcs, centres esportius o centres de dia) i van cancel·lar totes les grans competicions esportives poc després de descobrir-se el principal brot de país al voltant de la ciutat de Daegu (sud-est ).

Per exemple, a Seül, la ciutat més gran de Corea de Sud, amb 9,7 milions d'habitants, es va anunciar el tancament d'espais públics i es van prohibir manifestacions al voltant del 21 de febrer, quan tot just s'havien registrat poc més de 150 contagis a tot el país, que avui suma més de 8.000.

Cal recordar que Corea de Sud només ha impedit l'accés d'aquells ciutadans procedents de la província xinesa de Hubei, el lloc on es va originar el virus, i que no ha aïllat cap ciutat o regió, incloent-hi Daegu i la circumdant província de Gyeongsang del Nord, principal focus de país i els 5 milions d'habitants acumulen més de 7.200 contagis, el 87% del total nacional.

"Aquí no es va prohibir sortir al carrer ni sortir de la ciutat com a la Xina, Espanya o Itàlia", explica a Efe una dona que demana ser només identificada pel cognom Kim i la família al complet es troba a Daegu.

"L'ajuntament va demanar a la gent el 20 de febrer, quan tot just es va descobrir el brot, que només sortissin de casa si era estrictament necessari i això ha fet i continua fent la immensa majoria de ciutadans des de fa gairebé un mes ja", afirma orgullosa .



Transparència i comunicació

El Centre de Control i Prevenció de Malalties Contagioses de Corea (KCDC) és ara mateix una referència gràcies a la quantitat d'informació detallada que publica diàriament amb impecable puntualitat.

La gran quantitat de valuoses dades que ofereix ajuden a que els experts i ciutadans -que poden sentir-se així més reconfortats i menys desconcertats- puguin entendre una mica millor cada dia com funciona aquest virus del qual tantes coses es desconeixen encara.

Per la seva banda, el sistema d'alertes nacionals per a telèfons mòbils avisa els habitants de districtes o localitats quan s'ha detectat un cas a la seva zona i enllaça a informació detallada sobre els últims llocs pels quals va passar el contagiat.

Això no es fa perquè la gent eviti anar a aquests llocs (que de seguida són exhaustivament desinfectats) sinó perquè aquells que els hagin visitat estiguin més alerta per si detecten símptomes.

Les institucions a Corea de Sud també van implementar una conscienciació molt primerenca sobre pràctiques higièniques, ús de mascaretes, el teletreball, la necessitat de quedar-se a casa si es tenen símptomes o la d'aplicar el distanciament social: són missatges omnipresents en carrers, transport públic o mitjans de comunicació.



Anàlisi estrictes

Corea del Sud ha estat juntament amb Bahrain el país que més test està realitzant (més de 5.370 per cada milió d'habitants), encara que convé assenyalar que més del 70% d'aquests anàlisi s'han fet a membres de la secta cristiana Shincheonji, que és l'origen del focus de Daegu i constitueix un grup fàcil de rastrejar.

A més de la capacitat per testar, a Corea del Sud està resultant molt important el treball destinat a determinar qui no ha de sotmetre a una prova per no malbaratar els kits d'anàlisi disponibles.

Encara testar molt quan es localitza un brot gran ajuda a guanyar temps (per exemple, per anar condicionant llocs que puguin servir com a instal·lacions hospitalàries de suport per als casos amb símptomes menys greus, com s'ha fet aquí), la majoria de països no va a disposar dels recursos que té l'Estat asiàtic.

En molts llocs els tests només es podran realitzar sobre aquells amb símptomes greus, de manera que serà absolutament fonamental establir un sistema (amb agressives campanyes públiques de conscienciació com les sud-coreanes, per exemple) per assegurar-se que la gent que presenti quadres lleus o no pertanyi a grup de risc compleixi quarantenes estrictes malgrat no haver estat testat.



Tecnologia

El Govern sud-coreà ha desenvolupat dues aplicacions per a telèfons per fer un seguiment de símptomes de gent que potencialment podria estar infectada i podria propagar encara més el Covid-19.

Una és d'ús obligatori per a aquells que arriben a Corea de Sud d'altres zones de risc (actualment, la Xina, Hong Kong, Macau, l'Iran i pràcticament tot Europa), i obliga a respondre un qüestionari diari sobre si hi ha o no símptomes; si n'hi ha, es remet a l'usuari a el sistema d'atenció telefònica que gestiona els test perquè es faci un.

L'altra app simplement alerta als funcionaris públics quan algú que està en quarantena per possible contagi surt de la zona d'aïllament, tot i que la responsabilitat personal torna a ser fonamental en aquest cas, ja que la descàrrega d'aquesta aplicació no és obligatòria.