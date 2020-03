La participació a les municipals de França cau almenys 16 punts

El Ministeri de l'Interior de França va fer públic ahir que un 38,77% del cens havia participat en les eleccions municipals fins les cinc de la tarda; una baixa participada que estaria relacionada amb el coronavirus. Aquesta xifra suposa 16 punts menys que en els últims comicis, els de 2014, quan a la mateixa hora havia votat el 54,72% de la ciutadania amb dret a vot.

Un sondeig elaborat per ELABE per a la televisió BFMTV i Le Parisien estima que l'abstenció a les vuit del vespre, hora de tancament dels col·legis electorals, seria al voltant del 56%. El 2014 la participació va ser del 63,55%. «No només garanteixo la salut dels nostres ciutadans, sinó també la vida democràtica del nostre país», va declarar el president Emmanuel Macron, després de dipositar el seu vot a Touquet, al nord de país.

Macron sembla haver apostat pel control parcial a llarg termini de la malaltia mentre els hospitals es declaren al límit. El director general de l'Assistència Pública-Hospitals de París (AP-HP), Martin Hirsch, assegurava dissabte que «aquesta institució mai s'ha enfrontat a un fenomen de tal magnitud, a tanta velocitat i amb tanta complexitat».

Amb les eleccions municipals d'ahir i de diumenge vinent, els francesos escullen 35.000 alcaldes i els seus respectius regidors, en un procés electoral on qui obtingui més del 50% dels vots haurà guanyat directament els comicis. En cas contrari, es veurà les cares a la segona volta amb la resta de candidats que hagin obtingut com a mínim un deu per cent de les paperetes.

Abans de l'esclat de la pandèmia, les enquestes a l'alcaldia de París emmarcaven la socialista Anne Hidalgo com lleugera preferida per conservar el càrrec amb un 24% d'intenció de vot, si bé els seus rivals havien escurçat certa distància. La conservadora Rachida Dati, dels Republicans, es quedaria a dos punts d'ella.