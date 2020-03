Robles, sobre el coronavirus: «Veurem militars on faci falta»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que es veuran militars "on faci falta" perquè la crisi del coronavirus "no és un problema de territoris, sinó de ciutadans i de salut". En una entrevista a Onda Cero, Robles ha insistit que les forces armades i els cossos de seguretat de l'estat espanyol aniran allà on siguin necessaris. "Jo no parlo de ciutadans de Madrid ni de Barcelona. Parlo de ciutadans que poden tenir en risc la seva salut", ha assegurat en les seves declaracions.