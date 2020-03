Boris Johnson es manté ferm en el seu pla de no aplicar mesures restrictives

El Govern del Regne Unit, liderat per Boris Johnson, ha descartat per ara adoptar mesures restrictives com el tancament d'escoles o negocis per prevenir l'expansió del coronavirus, tot i que ja ha elaborat plans que, en el pitjor dels escenaris, plantegen gairebé vuit milions d'hospitalitzacions. El Govern britànic assumeix que la majoria de la població contraurà en algun moment el virus, de manera que es crearà una immunitat de grup sense necessitat d'adoptar mesures restrictives que impliquin efectes col·laterals per a l'economia. Tot i les crítiques, Johnson manté el seu pla.