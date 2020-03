La borsa espanyola cau a nivells de 2012 i Wall Street perd gairebé 3.000 punts

La borsa espanyola va perdre ahir un 7,88% i va acabar en poc més de 6.100 punts afectada per l'impacte econòmic provocat per la crisi del coronavirus, sense que les mesures monetàries adoptades pels bancs centrals, com la baixada dels tipus d'interès als Estats Units, poguessin frenar el descens. L'índex de referència del parquet espanyol, l'Ibex-35, amb només tres companyies en positiu, va cedir 522,4 punts, un 7,88%, fins a 6.107,2 punts, nivell de juliol de 2012. Les pèrdues anuals s'eleven al 36,04%. A Europa, Milà va perdre un 6,1%; París, un 5,75%; Frankfurt, un 5,31% i Londres, un 4,71%.

Paral·lelament, les borses americanes van activar de nou les mesures antipànic per suspendre durant uns minuts els mercats davant l'allau d'ordre de vendes. El Dow Jones, l'S&P 500 i el Nasdaq van iniciar la setmana amb una caiguda de fins a un 13%, superant els descensos de l'històric dilluns negre de 1987. El Dow Jones va perdre 2.997 punts bàsics respecte divendres passat i es va precipitar fins als 20.188 punts. Per la seva banda, l'S&P 500 es va ensorrar un 11,98%, fins als 2.386 punts, i el Nasdaq 100 va caure un 12,19%, fins a descendir als 7.020 punts.

La borsa espanyola va començar el dia amb pèrdues després de l'aplicació de l'estat d'alarma, que implica el tancament de determinats negocis i el confinament domiciliari parcial. A més, havien baixat els parquets asiàtics: Tòquio havia perdut un 2,46%; Hong Kong, un 4,03%, i Xangai, un 3,4%.

La pujada del 9% de Wall Street divendres i l'acció dels bancs centrals per injectar liquiditat en dòlars al mercat i atenuar l'impacte del coronavirus no van aconseguir frenar les vendes. Tampoc ho va fer la decisió de la Fed de rebaixar els tipus d'interès un punt, fins a situar-los en una forquilla d'entre el 0% i el 0,25%, ni la compra de deute per import de 700.000 milions de dòlars, ni l'anunci del Banc del Japó d'augmentar la compra de deute i proporcionar finançament a les empreses.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors va dictaminar la prohibició durant un mes de la realització o increment de posicions curtes netes sobre les accions en els centres de negociació.