Les eleccions del 5 d'abril al País Basc i Galícia s'ajornen fins que passi la crisi

El País Basc i Galícia han suspès les eleccions autonòmiques previstes per al proper 5 d'abril per la crisi del coronavirus, segons van acordar els partits en tots dos casos, tot i que no van concretar cap nova data per als comicis. El lehendakari, Iñigo Urkullu, i els líders dels partits bascos van decidir la suspensió de les eleccions perquè en les actuals circumstàncies no es donen les degudes garanties per a la salut i l'exercici del dret a sufragi. Per la seva banda, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va prendre la mateixa decisió després de reunir-se amb els partits gallecs.