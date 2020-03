Espanya tanca les fronteres

El Govern va restablir ahir els controls a les fronteres terrestres i des d'aquesta passada mitjanit només es permet l'accés al país als ciutadans espanyols, residents a Espanya, treballadors transfronterers, als que acrediten causes de força major o situació de necessitat i al transport de mercaderies.

La mesura, que estarà en vigor fins que conclogui l'estat d'alarma, la va anunciar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de participar per videoconferència en un Consell amb els titulars d'Interior i de Sanitat de la Unió Europea. «L'objectiu no és altre que protegir la salut i la seguretat dels ciutadans i contenir l'expansió del coronavirus», va manifestar el ministre.

Marlaska va deixar clar que les restriccions no tindran efecte en el transport de mercaderies per assegurar la continuïtat de l'activitat econòmica i preservar la cadena de proveïment, i va apuntar que tampoc afectarà el personal diplomàtic acreditat a Espanya, sempre que facin desplaçaments vinculats a les seves funcions.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va parlar ahir al matí tant amb el president francès, Emmanuel Macron, com amb el primer ministre portuguès, António Costa, va destacar Marlaska, per ressaltar la coordinació amb els socis de la Unió Europea.

Segons va explicar el titular d'Interior, la decisió adoptada per Espanya suposa l'activació de l'article 28 del codi de fronteres de Schengen, que permet restablir controls en situacions com les que defineix el reial decret que ha establert al país l'estat d'alarma i que obre la porta a imposar restriccions de mobilitat. En el cas dels espanyols que resideixin al Regne Unit, Marlaska va assegurar que «tenen el dret», com qualsevol altre ciutadà, a venir a Espanya «si és el seu desig», i va recordar que el país està en un període «transitori» de negociació per determinar la seva «relació definitiva» amb la Unió Europea.

Pel que fa a la possibilitat d'adoptar mesures més restrictives en el trànsit aeri o marítim com el tancament de les fronteres aèries, el ministre va dir que es consideraran totes les actuacions que siguin «necessàries i precises» sota els criteris de «proporcionalitat, necessitat i idoneïtat». Marlaska va afegir que s'estudiarà si cal la participació d'efectius militars per implementar aquesta mesura i per al control de les fronteres.



Europa vol limitar les entrades

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va demanar ahir prohibir els viatges d'entrada a la Unió Europea que no siguin «essencials» durant almenys un mes per intentar contenir la propagació del coronavirus, que ha contagiat ja a més de 40.000 persones a la Unió Europea. La conservadora alemanya ha mantigut contactes durant el cap de setmana amb les diferents capitals europees per presentar-los aquesta proposta i assegura haver rebut un «fort suport», segons va dir en una roda de premsa a Brussel·les. Es tracta d'un tancament de frontera parcial que només afectarà els viatges d'entrada i no els de sortida.