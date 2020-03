Europa registra almenys 61.098 contagis i 2.740 morts per coronavirus

Europa registra almenys 61.098 contagis per coronavirus, gairebé 10.000 més dilluns, i 2.740 morts, segons les darreres dades d'aquest dilluns del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Itàlia amb més de 27.980 casos i Espanya amb més de 9.000 (una xifra que no té en compte les últimes actualitzacions de les autoritats espanyoles) són els dos estats de la Unió Europea més afectats per la pandèmia.

França (6.633), Alemanya (6.012) i els Països Baixos (1.413) els segueixen en nombre de contagis mentre al Regne Unit la xifra s'enfila per sobre dels 1.500. Itàlia (2.158), Espanya (309) i França (148) també són els estats amb més morts amb coronavirus.

Les dades proporcionades per l'ECDC es basen en xifres recollides pels estats el dia anterior.

Així, Espanya ja acumula aquest dimarts 11.178 casos de coronavirus i 491 morts, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat.