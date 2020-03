Felip VI canvia de dinastia

Joan Carles de Borbó ha engrossit la llista de persones a les quals el coronavirus no és el pitjor que pot passar-los. És curiós que els defensors a ultrança del monarca avui sense mèrit coincideixin també exactament amb els que deien que la pitjor pandèmia de l'últim segle era una grip més. El seu apostolat no s'acaba, i ara s'esquincen amb la tragèdia vírica mentre aplaudeixen la decisió de Felip VI d'abominar del seu pare. En efecte, també són els mateixos que el 2014 van deixar escrit que el primer Rei de la democràcia no havia d'abdicar, perquè es trobava en el seu millor moment. I a continuació, van celebrar la seva sortida del tron com la culminació excel·lent del seu regnat.

El cèlebre pacte tàcit sobre la monarquia ha servit perquè la institució desenvolupi els instints corruptes comuns a totes les variants del poder. Els que van callar els pecats venials comparteixen la culpa dels que poden ser mortals per al tron. Els gossos guardians no vigilen selectivament, tot i que en tenien prou amb un copet de Joan Carles I al llom per bavejar la seva aquiescència. Per desgràcia, el virus descobert en el titular més longeu de la corona és tan contagiós com l'altre. Només així s'explica la dramàtica resolució de Felip VI, encara que no serveixi per a res perquè per renunciar a una herència es necessita la mort del donant.

Felip VI intenta precipitadament canviar de dinastia, a través d'un d'aquests comunicats que semblen emesos després d'evacuar consultes amb un bon penalista. El problema és que si les arrels genealògiques podrides de les quals renega eren insostenibles, el seu projecte propi és incipient i necessitat de reg. L'amortiment que imposa la crisi del coronavirus és precisament el seu millor aliat, encara que només temporal. (Posi vostè mateix en aquest article tots els «presumptes» dels quals abusen els partidaris que l'aquí no passa res).