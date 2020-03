Felip VI pronunciarà un discurs televisat dimecres a les 21 h en plena crisi del coronavirus

El rei Felip VI pronunciarà un discurs televisat dimecres a les 21 hores en plena crisi del coronavirus, segons l'agenda de la Casa Reial. Prèviament, el monarca mantindrà una reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el comitè de gestió tècnica del coronavirus.

La trobada per abordar la situació de la covid-19 serà a les 17 hores. El missatge del monarca es farà després que aquest cap de setmana el govern espanyol declarés l'estat d'alarma i amb la població confinada per evitar el contagi del coronavirus. El mateix dimecres al matí Sánchez donarà explicacions sobre les mesures decretades per l'executiu espanyol al Congrés.

El discurs del rei es fa també pocs dies després de fer pública la renúncia de Felip VI de l'herència del seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, i de retirar-li l'assignació dels pressupostos de la Casa del Rei.

Felip VI ho va anunciar diumenge després que 'The Telegraph' fes públic que Joan Carles I apareix com a beneficiari a un compte 'offshore' on es va ingressar un regal de 65 milions d'euros d'Aràbia Saudita mentre era al càrrec.