Els col·lectius vulnerables afectats pel coronavirus podran ajornar el pagament de les hipoteques

El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts una moratòria en el pagament de les hipoteques de la primera vivenda a les persones que hagin reduït els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel Covid-19, segons informa El Periódico. La mesura afectarà els treballadors a l'atur afectats per la crisi de l'epidèmia i inclou la prohibició de tallar subministraments bàsics (aigua, llum i gas) a col·lectius vulnerables.

Fonts del sector financer han afegit que, dins del pla de xoc de mesures econòmiques per frenar els efectes de la pandèmia del coronavirus, el Govern considera una moratòria d'un mes prorrogable a un mes més en el pagament d'hipoteques per a aquest tipus de col·lectius. Amb aquesta restricció els bancs no hauran de fer provisions per l'impacte de la mesura. El sector també ha sigut informat que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) posarà a disposició de les entitats avals del 80% sobre el deute contret per les empreses a compte de les noves línies de liquiditat.

Ministres d'Unides Podem també han portat a la taula del Consell de Ministres la possibilitat d'una moratòria en el pagament dels lloguers, cosa que sí que han establert altres països del nostre entorn, tot i que pel que sembla aquesta mesura no tirarà endavant. Sí que està previst paralitzar els desnonaments per lloguer.