El govern espanyol aprovarà una moratòria en el pagament d'hipoteques

EL Govern espanyol ha acordat aprovar una moratòria en el pagament de les hipoteques per a les persones que hagin perdut la feina o ingressos pel coronavirus, com una part del reial decret que aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres per fer front a l'impacte econòmic i social de la pandèmia.

Aquestes mesures les ha proposades Unides Podem, que des de la setmana passada pressiona el PSOE per adoptar mesures econòmiques de gran abast.

El Govern central ha avisat que el Consell de Ministres que se celebra des de les 10.30 hores es preveu "llarg i dens", per aquest paquet de mesures econòmiques, assenyalen fonts del palau de La Moncloa.