Macron ordena un confinament de quinze dies a totes les llars de França

El president de França, Emmanuel Macron, va anunciar ahir un període de 15 dies d'aïllament a les llars efectiu per a tot el territori del país per intentar així aturar el contagi del coronavirus. «Els nostres viatges es reduiran considerablement. Ja no es permetran reunions a l'aire lliure i no podrem estar amb els nostres amics. Es tracta de limitar els contactes en la mesura del possible», va explicar Macron en un missatge a la nació.

«A tot el territori francès només s'han de realitzar els desplaçaments necessaris, per comprar, respectant les distàncies, per rebre tractament mèdic i per anar a treballar. Totes les empreses han d'organitzar-ser per facilitar el treball en remot i quan això no sigui possible hauran d'adaptar la seva organització», va afegir, al mateix temps que va advertir que «qualsevol incompliment serà penalitzat». Macron va destacar que aquesta decisió l'ha pres per «acord unànime» amb els líders dels partits polítics.