Sánchez adverteix que venen "dies molt durs"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut a La Moncloa després del Consell de Ministres –el primer virtual- que ha d'aprovar un nou paquet de mesures econòmiques per pal·liar els efectes del coronavirus. Sánchez ha advertit que "viurem dies molt durs" fruit de la situació sanitària "sense precedents". "Són moments excepcionals que requereixen mesures excepcionals", ha afirmat, on cal que tothom compleixi amb la seva missió i faci "tot el que faci falta, on i quan faci falta" per aturar el virus.

El president espanyol ha insistit que cal "doblegar la corba" d'infeccions, tot i que "encara falten dies per arribar a aquest punt". Cal també –ha dit- que les altes mèdiques superi el nombre de nous infectats, i "estarem lluny del virus quan els contagis caiguin en picat". "La victòria serà total quan disposem d'una vacuna que permeti evitar i eliminar la infecció", ha conclòs.

Sánchez també ha admès que l'alarma està afectant l'Estat i cal "combatre també al front econòmic i social" mitjançant un "escut" perquè "ningú quedi enrere". Cal "frenar la corba descendent fruit de l'impacte de les mesures a l'ocupació i la producció", ha afirmat.