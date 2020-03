El govern mobilitzarà fins a 200.000 milions d'euros per pal·liar l'impacte econòmic del coronavirus

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts la mobilització de fins a 200.000 milions d'euros, el 20% del PIB espanyol, per pal·liar l'impacte econòmic i social de la crisi del coronavirus, dels quals 117.000 milions procediran íntegrament del sector públic i el restant es complementarà amb mobilització de recursos privats.

Així ho ha anunciat Sánchez en una roda de premsa telemàtica des del Palau de la Moncloa després del Consell de Ministres extraordinari que ha aprovat un nou paquet de mesures com "escut" a l'impacte de la crisi amb la finalitat de "frenar la corba descendent" de l'ocupació i la producció.

"És la mobilització més gran de recursos econòmics de la història recent d'Espanya", ha afirmat Sánchez, que ha indicat que s'aplicaran en un "molt curt espai de temps" i suposarà un "enorme esforç" davant la magnitud i el desafiament social i econòmic.

Les noves fórmules inclouen 600 milions per a la prestació de serveis bàsics a comunitats autònomes i ens locals i es garanteixen els subministraments i els serveis de comunicacions, així com el dret a l'habitatge amb la moratòria de les quotes d'hipoteques per a persones de situació d'especial vulnerabilitat.

A més, ha anunciat una línia d'avals amb valor de fins a 100.000 milions que permetrà mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions en el sistema econòmic si s'incorpora al sector privat, així com una línia d'avals de 2.000 milions per a empreses exportadores amb mecanismes àgils i mesures per facilitar la reestructuració de crèdits a exportació agràries afectades per la sequera.

A més, es destinen 30 milions a recerca de vacunes.

I cal protegir les empreses i les famílies amb "un escut econòmic que només poden forjar els poders públics" de manera "que ningú quedi enrere".