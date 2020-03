La ultradreta s'imposa a les municipals de Perpinyà

El candidat de l'ultradretà Reagrupament Nacional (ex-Front Nacional) a Perpinyà, Louis Alliot, es va situar clarament al capdavant a la primera volta de les eleccions municipals celebrades diumenge a França amb un 35,2% dels vots, segons les primeres estimacions de l'Institut Ipsos, uns comicis que en tot cas queden condicionats per la suspensió de la segona volta per la crisi del coronavirus. L'alcalde sortint, Jean-Marc Pujol, hauria aconseguit el 18,7% dels sufragis en una jornada atípica marcada per una altíssima abstenció del 56% davant del temor de l'avanç de la malaltia. Els francesos van evitar les urnes en un context inèdit marcat per la crisi sanitària que va portar el Govern a ordenar una quarantena de quinze dies per evitar la propagació del virus. L'alcaldessa de París, la socialista Anne Hidalgo, es troba al capdavant a la capital, de la mateixa forma que el primer ministre francès, Édouard Philippe, a Le Havre (nord).

Estaven cridats a votar uns 47,7 milions de persones per elegir 35.000 alcaldes el mandat dels quals expira el proper 31 de març. Les candidatures que passarien a la segona volta serien les que hagin aconseguit el 10% dels vots. Les que tinguin més del 5% podran forjar aliances per seguir a la contesa, que ha quedat temporalment suspesa.

Així, el president francès, Emmanuel Macron, va anunciar que, a causa de la pandèmia, s'ajorna la segona volta de les eleccions municipals, prevista per a diumenge, tot i que no va aclarir fins quan. En una declaració televisada a la nació, el cap de l'Estat va afegir que a partir d'avui es reforçaran les mesures per reduir els desplaçaments a l'estrictament necessari durant almenys quinze dies.

Encara que Macron no va anunciar la nova data dels comicis, el primer ministre francès, Édouard Philippe, va proposar als presidents del Senat, Gérard Larcher, i de l'Assemblea Nacional, Richard Ferrand, així com als líders dels diferents partits, que se celebrin el 21 de juny.

Malgrat el rebuig mostrat la setmana passada per l'oposició al fet que la primera volta de diumenge se suspengués, el president va apuntar que el consens per posposar la segona havia estat unànime. «Estem en guerra, en una guerra sanitària. És cert que no lluitem ni contra un exèrcit ni contra una nació, però l'enemic hi és, invisible i evasiu, i avança. Això requereix la nostra mobilització general», va destacar.



Proposta «equilibrada»

El líder de la formació conservadora Els Republicans a l'Assemblea Nacional, Damien Abad, va assenyalar que la de Philippe li sembla una proposta «equilibrada» i va avalar la intenció del cap de Govern que es mantinguin els resultats de la primera ronda.

En tot cas, fins a tres ministres del Govern de Macron van aconseguir la seva elecció en primera volta a les eleccions municipals. Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu i Franck Riester van ser escollits per Tourcoing, Eure i Coulommiers. Darmanin és ministre d'Acció i de Comptes Públics i va ser elegit amb un 60 per cent de suport. Lecornu és titular de Col·lectivitats Territorials i va ser escollit amb un 66,38 per cent de suport. Riester, ministre de Cultura, va guanyar amb un 58,55 per cent dels vots.



Philippe haurà d'esperar

En canvi, el primer ministre, Philippe, haurà d'esperar a la segona volta després d'obtenir un 43 per cent dels vots, mentre que el candidat comunista Jean-Paul Lecoq va aconseguir un 34 per cent. L'ecologista Alexis Deck va obtenir un 9 per cent de suport. Per tant, Philippe podria veure's amenaçat si l'esquerra aconsegueix un acord per a la segona volta. A París, la socialista Anne Hidalgo va complir els pronòstics i va guanyar les eleccions amb un 30,2 per cent dels vots, per davant de Rachida Dati (Els Republicans, 22 per cent) i la ministra Agnès Buzyn (La República en Marxa, 17, 6 per cent).

Per la seva banda, Els Verds de França van aconseguir bons resultats a la primera volta després de guanyar a ciutats com Lió i Estrasburg, així com a Bordeus.