La Xina desenvolupa amb èxit una vacuna contra el Covid-19

Les autoritats de la Xina han anunciat que han desenvolupat amb èxit una vacuna contra el coronavirus, fet pel qual han aprovat la realització d'assajos en humans. L'obtenció de la vacuna, que ha tingut lloc a càrrec de l'equip mèdic liderat pel epidemiòleg Chen Wei, s'ha produït després que el brot de la malaltia, l'epicentre del qual es troba a la ciutat xinesa de Wuhan, deixés més de 7.800 morts a tot el món, 3.226 d'ells a la Xina continental.

"La vacuna ha estat aprovada per la seva seguretat, eficàcia i qualitat per part de tercers i, segons Chen, ha completat la seva preparació preliminar per a la producció en massa", recull el text. El passat mes de febrer les autoritats del gegant asiàtic van indicar que tenien previst començar a l'abril a provar en humans vacunes desenvolupades recentment per evitar la propagació de virus.

Científics xinesos han registrat grans avenços després que un grup de micos infectats desenvolupés de manera eficaç "immunitat" al coronavirus en el marc d'una sèrie d'experiments, segons informacions del diari local The South China Morning Post.