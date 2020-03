Espanya registra 13.716 contagiats de coronavirus i 558 morts

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat que Espanya ha registrat 13.716 casos de coronavirus, 2.538 més que dimarts, un 18 per cent d'increment. Han mort 558 persones, 744 continuen greus a l'UCI, 5.717 estan hospitalitzades i 1.081 s'han recuperat.

En roda de premsa, Simón ha destacat que l'increment de casos està "per sota del que s'havia observat aquestes setmanes", tot i que ha puntualitzat que hi ha hagut canvis en la definició de cas, per la qual cosa ha demanat "molta prudència" a l'hora de valorar aquesta ralentització de contagis.

El 42 per cent dels pacients que donen positiu a Espanya han de ser hospitalitzats, malgrat que aquesta dada difereix entre CA, tenint en compte que algunes han patit més brots a casals d'avis. La taxa d'incidència del coronavirus a Espanya se situa en 28 contagis per cada 100.000 habitants.

El 7,9 per cent dels afectats s'han recuperat. La Comunitat de Madrid dobla aquesta xifra (17%) perquè "experimenta un període d'epidèmia més llarg que la resta de CA", ha justificat Simón. Madrid, Navarra, el País Basc i La Rioja són les més afectades, la resta evolucionen com preveien les autoritats.

L'expert del Ministeri de Sanitat ha reconegut que "molts hospitals tenen problemes" de proveïment d'equips de protecció. "Ho estem solucionant, estem aconseguint mantenir el proveïment. És molt possible que aquests propers dies tinguem prou equips de protecció individual".

"És un problema que afecta tots els països, la producció mundial s'ha anat adaptant a un excés de demanda. Aviat ens hi podríem trobar, però cal ser prudent", ha detallat Simón, qui ha avançat que el Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus es reunirà a la tarda, i no al matí com és habitual.