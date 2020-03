La Fiscalia espera la informació de Suïssa sobre les comissions de l'AVE a la Meca

La Fiscalia Anticorrupció està a l'espera que la seva homòloga a Suïssa li enviï tota la documentació que hagi recaptat en la seva recerca sobre les presumptes comissions pagades per l'obra de l'AVE a la Meca, part de les quals suposadament haurien beneficiat el rei emèrit Joan Carles I, per decidir si posa les seves pròpies diligències en mans d'un jutge. La Fiscalia suïssa manté oberta des de fa més d'un any una investigació sobre el possible dipòsit d'aquests diners en comptes del seu país i està en contacte amb Anticorrupció a Espanya, que al seu torn també investiga en secret possibles delictes de suborn i de corrupció en les transaccions comercials internacionals per part de les empreses de la UTE espanyola adjudicatària de la construcció de l'alta velocitat a l'Aràbia Saudita.

En aquest marc, les autoritats suïsses indaguen sobre el compte «Soleado», i en un registre efectuat als despatxos del gestor de fons Arturo Fasana i de l'advocat Dante Canónica van trobar un compte a Ginebra vinculat a una fundació panameny en la qual el rei Joan Carles figura com a beneficiari.

En tot cas, les fonts consultades han insistit que Anticorrupció no dirigeix les seves perquisicions secretes contra el Rei emèrit, ja que en el moment dels fets era cap de l'Estat i, per tant, tenia inviolabilitat, sinó contra els autors de les presumptes comissions o suposats testaferros. Per això, han afegit que l'advocat designat per Joan Carles per representar-lo, Javier Sánchez-Junco (que havia estat fiscal anticorrupció), no hauria de personar-se en aquestes diligències en cas que es judicialitzin.

De moment, l'actual fiscal anticorrupció encarregat de la investigació, Luis Pastor, segueix a l'espera que la Fiscalia suïssa li faci arribar les seves conclusions sobre la seva recerca –les va demanar el mes de novembre passat–, en cas que aquesta afecti empreses espanyoles adjudicatàries de l'AVE a la Meca. Serà aquest el moment d'estudiar-les i decidir si les envia a l'Audiència Nacional.



65 milions transferits a Corinna

En concret, en el que se centra ara la Fiscalia suïssa, i que ha estat publicat per mitjans espanyols i d'aquell país, és una transferència de 65 milions d'euros procedents del compte vinculat a la fundació panamenya Lucum a un altre compte del qual és titular Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que va ser amiga del Rei emèrit.

Aquest fet es va revelar fa només dues setmanes i l'empresària alemanya va admetre, a través d'un comunicat enviat pels seus advocats, aquesta transferència, però l'emmarca en una donació de Joan Carles l'any 2012 com a «regal no sol·licitat» per a ella i el seu fill per «l'afecte» que els tenia.

Ella la desvincula de les suposades comissions per l'adjudicació de l'AVE a la Meca, perquè insisteix que no va participar en els acords que van portar a aquest contracte. Tot i això, la Fiscalia suïssa continua indagant.