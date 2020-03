El govern espanyol planteja tancar hotels, apartaments turístics i càmpings pel coronavirus

El govern espanyol planteja tancar també hotels, apartaments turístics, càmpings i altres negocis turístic de curta estada, segons publica el diari Expansión. La mesura s'inclourà previsiblement en una ampliació del decret d'estat d'alarma aprovat pel Consell de Ministres dissabte i que incorpora els negocis que han de tancar mentre duri la situació d'excepcionalitat.

Segons el rotatiu, només podran seguir acollint turistes aquells establiments de turisme de llarga estada que en el moment de publicar-se l'ordre tinguin clients que hi estiguin allotjats de manera estable i per temporada. Una de les condicions és que els clients comptin amb les infraestructures en els seus propis apartaments per poder fer activitats de primera necessitat.

El sector hoteler fa dies que reclama que es consideri aquest tractament com una causa de força major i precisament aquest dimecres la Foreign Office del Regne Unit ha anunciat en un comunicat que recomana als seus turistes a Espanya que tornin als hotels abans del 24 de març per aquest tancament que es produiria abans d'aquesta data.

La previsió és que els establiments que abaixin la persiana puguin acollir-se a les mesures aprovades ahir per decret, entre les que hi ha els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).