El Govern prepara uns pressupostos d'emergència per «no deixar ningú enrere»

Quan Espanya aconsegueixi sortir de la pandèmia de coronavirus el país serà un altre. I el mapa polític, també. L'estat d'alarma pot haver convertit Pedro Sánchez en el president que més poder ha acumulat des del retorn de la democràcia, però tota la seva acció legislativa és ara presonera de l'excepcionalitat. Per combatre la crisi necessita una arma més poderosa, de més abast que les mesures de contingència que va aprovant el Consell de Ministres. Necessita, més que mai, uns pressupostos generals de l'Estat per esmorteir el dany social i econòmic d'aquesta envestida.

Conscient d'aquesta necessitat i coneixedor de l'estret marge que té ara l'oposició per negar-se a fer pinya amb el Govern, Sánchez va anunciar que prepararà uns «pressupostos d'emergència» per als quals va demanar suport a la resta dels partits amb l'objectiu de treure endavant uns comptes públics que es converteixin en un escut de protecció per al país contra els grans mals del coronavirus. En tot cas, no va avançar més detalls.

Quan la pandèmia va començar a ser una realitat, l'executiu estava enllestint un avantprojecte de pressupostos, però sospesava encara com fer per poder aprovar-los, perquè seguia sense tenir assegurada l'abstenció d'ERC, imprescindible en els equilibris d'un Parlament molt fragmentat. La Moncloa havia assumit que hauria de congelar tot fins que se celebressin eleccions catalanes per assegurar-se el suport dels republicans. Els seus socis van arribar a plantejar que s'oblidés d'uns pressupostos per al 2020 i presentés, a la tardor, directament els comptes per al 2021. Ara, és més complicat no donar suport a uns comptes que es prepararan per «no deixar ningú enrere».

Les respostes de l'oposició començaran a perfilar-se avui, quan Sánchez acudeixi a Congrés per argumentar la declaració de l'estat d'alarma. L'escena serà inèdita. Sánchez parlarà des de la tribuna a una vintena de diputats. Entre els parlamentaris hi ha 10 positius i s'han pres mesures per evitar nous casos.



Hemicicle gairebé buit

Els grups parlamentaris han acordat limitar el nombre de representants i alguns partits han rebutjat fins i tot participar presencialment i donaran a conèixer la seva posició per les xarxes socials. Dels grups d'àmbit estatal només serà baixa Inés Arrimadas (Ciutadans), que està embarassada. De la resta (PSOE, PP, Vox i Podem), acudiran diversos diputats. També hi seran Gabriel Rufián (ERC) i Aitor Esteban (PNB).