Les illes Balears es blinden i tancaran gairebé del tot els ports i aeroports

Balears bloquejarà de manera immediata l'entrada o sortida de ciutadans i tancarà mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus els seus ports i aeroports, excepte comptades excepcions com possibilitar que tornin a les illes els balears que estan fora o la sortida de turistes cap als seus països d'origen. Després de reunir-per via telemàtica amb els directors dels aeroports i ports de les Balears, la presidenta autonòmica, Francina Armengol, va apostar per la «restricció màxima» en l'accés a Balears per controlar la propagació del coronavirus, amb 92 casos confirmats ahir a l'arxipèlag.

Armengol va avançar en roda de premsa que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aprovarà una ordre per la qual prohibirà qualsevol vol comercial o privat amb les illes Balears des de qualsevol aeroport nacional, llevat d'algunes excepcions. També es prohibeixen, sense excepció, els vols privats nacionals i internacionals. A més, es prohibeix que baixin passatgers dels vaixells de línies regulars excepte els conductors dels camions de mercaderies, per garantir així el subministrament d'aliments. Tampoc pot arribar als ports de les illes qualsevol tipus d'embarcació, privada o de lloguer.



Tornada segura

Mitjançant aquesta ordre, que entrarà en vigor quan es publiqui al BOE, es garanteix que tots els residents de les Balears que estiguin fora de les illes puguin tornar a casa després de passar els pertinents controls sanitaris. També es garantirà el transport amb avió per causes molt excepcionals, com el tractament mèdic imprescindible o per a la realització de treballs professionals essencials. El Govern central, va destacar la presidenta balear, garanteix el transport marítim per subministrar aliments i béns necessaris.

Totes aquestes mesures quedaran recollides a l'ordre, que fixa una sèrie d'excepcions: les aerolínies podran operar un màxim d'un vol diari a Palma des de Madrid, Barcelona i València. En aquest vol especial s'ha de garantir, a més, la separació sanitària de seguretat entre passatgers, amb la reducció de l'aforament que impliqui en cada cas. També s'autoritzarà un vol diari a les aerolínies que tenen connexió de Barcelona i Madrid a Eivissa i Menorca.



Restriccions d'aforament

En el cas de les connexions dins de l'arxipèlag, només hi haurà un vol diari per companyia en cada sentit, sempre amb les restriccions d'aforament que garanteixin la seguretat sanitària. Els passatgers de tots aquests vols especials hauran de justificar la necessitat inajornable de realitzar el viatge o la seva residència a les illes.