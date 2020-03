Inditex ofereix ajuda sanitària al Govern

Inditex ha anunciat avui que mantindrà tots els seus llocs de treball davant la situació generada pel coronavirus i que ja està posant a disposició del Govern espanyol tota la seva xarxa logística i de proveïdors per proporcionar material sanitari i de primera necessitat hospitalària, especialment des de la Xina. El president d'Inditex, Pablo Isla, qualifica d'"objectiu prioritari de la companyia" el manteniment de tots els llocs de treball i assenyala que es complementaran les retribucions dels treballadors en cas necessari durant aquest període.

Inditex estudiarà totes les eines que el Govern i ha ofert ahir les empreses per afrontar els efectes del coronavirus, entre la qual s'inclou l'exoneració del pagament de cotitzacions a aquelles que en lloc d'acomiadar treballadors s'acullin a expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTEs) . Sobre el material sanitari, va anunciar que realitzarà almenys un enviament setmanal de material que compri directament. I que ja ha donat 10.000 mascaretes protectores, mentre que a finals d'aquesta setmana està previst l'enviament d'altres 300.000 mascaretes quirúrgiques protectores.

El grup treballa per portar el material que les autoritats sanitàries espanyoles han assenyalat com més urgent: màscares, guants, ulleres protectores, gorres, calces i protectors facials. Inditex donarà més suport logístic per transportar des de la Xina la compra que el Govern faci directament.

"Estem explorant la capacitat de convertir part de la nostra capacitat de fabricació tèxtil a producció de material sanitari, per a l'objectiu s'ha involucrat a l'equip de producció d'Inditex", afegeix la companyia, que aprecia la possibilitat de fabricar bates protectores a Espanya mitjançant una sèrie d'ajustos sanitaris i després de la confirmació de la disponibilitat de la matèria primera.

Inditex destaca també la solidaritat i ajuda oferta des de la Xina per diferents proveïdors i col·laboradors, molt especialment de la Universitat de Tsinghua, la mediació qualifica d'essencial per accedir a material sanitari de primera necessi