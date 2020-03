L'epidèmia obliga el Regne Unit i la UE a ajornar les negociacions sobre el període post-Brexit

El Regne Unit i la UE van decidir no reprendre avui les negociacions per al període post-Brexit i el desenvolupament d'un tractat de lliure comerç com a conseqüència del coronavirus. Així, una font oficial va assegurar que «tenint en compte les últimes directrius sobre el coronavirus, no reprendrem formalment les converses sobre el Brexit com ho vam fer a la ronda anterior de negociacions», va explicar un portaveu de Govern britànic.

«Les dues parts seguim totalment compromeses amb les negociacions i mantenim un contacte regular amb la Comissió Europea per estudiar formes alternatives de continuar les discussions, inclosa la possibilitat de realitzar videoconferències o conferències telefòniques, i explorar la flexibilitat de l'estructura en les pròximes setmanes», va afegir el portaveu britànic.

D'altra banda, el Govern del Regne Unit espera que les seves mesures contra la propagació del coronavirus serveixin per limitar la xifra de morts a «20.000 o menys», va afirmar l'assessor científic governamental, Patrick Wallance. En una compareixença davant la comissió parlamentària de Sanitat, va explicar que les projeccions que utilitza l'executiu permeten estimar que hi ha al voltant de 55.000 contagiats en aquest país, que augmentaran en les properes setmanes, i l'objectiu és que menys de 20.000 morin. «Aquesta és l'esperança, que puguem rebaixar-ho a aquesta xifra», va afegir Wallance.



Ajudes a les empreses

Paral·lelament, el ministre d'Economia del Regne Unit, Rishi Sunak, va anunciar que garantirà 360.000 milions d'euros en préstecs avalats pel Govern per a les empreses afectades per la pandèmia de coronavirus. En una roda de premsa al costat del primer ministre, Boris Johnson, Sunak va explicar que les línies de crèdit i avals previstos representen aproximadament el 15% del PIB i va assegurar que el seu Executiu farà «qualsevol cosa que sigui necessària» per mitigar els efectes econòmics del Covid-19.

En un altre ordre de coses, els líders de la Unió Europea (UE) van avalar en una cimera per videoconferència la proposta de la Comissió Europea (CE) de tancar les fronteres exteriors comunitàries durant 30 dies, excepte en algunes excepcions, per frenar l'expansió del brot de coronavirus. El president del Consell Europeu, Charles Michel, va anunciar que la setmana que ve els caps d'Estat i de Govern tornaran a reunir-se per videoconferència per avaluar la crisi causada pel Covid-19.