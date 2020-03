"La nostra presència no és per espantar, estem per ajudar"

Són focus de totes les mirades. Les poques que a les tres de la tarda s'arremolinen al voltant de Praza Amèrica de Vigo, no tant per l'hora intempestiva, de taula i estovalles, sinó per l'alarma que les aboca a totes a mirar per la televisió, un llibre, a familiars, o qui sap a què, en aquesta excepcionalíssima situació que és l'estat d'alarma pel coronavirus. En aquest moment, mitja dotzena d'unitats de la Brilat, membres del batalló Zamora, regiment Isabel la Catòlica (mateixa base a Figueirido, Pontevedra), fan acte de presència amb els seus fusells a l'esquena i les boines a mig costat. No els cal ni l'acte: la seva presència és àmpliament percebuda des que dilluns nit l'Exèrcit de Terra es desplegués pels carrers de la ciutat per garantir l'estat d'alarma i, si cal, passar per l'adreçador als díscols. Que n'hi ha.

El capità Juan Gómez de Salazar , al comandament de l'operatiu, es troba en un dels dos Jeep aparcats davant del centre comercial Camèlies. Explica, després d'un matí de reunions i el telèfon traient fum, com ahir es va iniciar el desplegament a la ciutat "amb una secció de reconeixement".

Uns 30 efectius que van oferir aquesta imatge dels militars entrant a Vigo. Ahir es van mobilitzar uns 90. Les destinacions, les mateixes. El front portuari, Peinador, l'estació de tren, Plaça Espanya o Plaça Amèrica. "Punts sensibles o crítics" que cal controlar.