Sánchez presentarà uns pressupostos de «reconstrucció» quan acabi la crisi del coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimecres al Congrés dels Diputats amb un hemicicle gairebé buit per defensar les mesures de l'estat d'alarma i fer una crida a la "unitat" política i social en la batalla –ha dit- contra el virus. Ha demanat el suport de tots els grups a uns nous "pressupostos de recuperació" que posaran l'accent en els serveis socials. "Ja hi haurà temps de fer oposició", ha dit abans de recordar que calen mesures per a "la protecció i seguretat de l'estat del benestar, l'enfortiment dels serveis públics i el sistema de salut, i la protecció de l'economia i les empreses". Seran, ha dit, uns comptes destinats a donar "seguretat a la ciutadania" amb caràcter "extrasocial".

En un discurs que ha durat prop d'una hora, Sánchez ha fet una crida a la "unitat política" perquè "una pandèmia d'aquest tipus no distingeix mapes ni colors polítics" i cal combatre-la "des de la unió i la responsabilitat col·lectiva".

Cal, ha dit, "unir forces" en una batalla "que ens reconcilia a tots amb la política". Cada administració, ha dit, "està sobradament preparada per assumir la seva tasca en la gestió d'una crisi sense precedents" i ara que ens trobem en un escenari "totalment diferent" els responsables públics han d'actuar "a l'alçada dels ciutadans".

Crida a la unitat ciutadana

El president espanyol també ha fet una crida a la unitat ciutadana en aquests dies de confinament. "necessitem l'Estat, però la comunitat hi ha altres forces que s'han de mobilitzar i tots hem de facilitar als demés l'adaptació a aquest període transitori molt difícil". Per guanyar la batalla al virus, ha dit, cal que els ciutadans "donin el millor d'ells mateixos".

"És el moment de la unitat, la responsabilitat i la disciplina social", ha afirmat abans de recordar que quedar-se a casa és una petita heroïcitat. "Fins que la vàcua arribi, nosaltres som la vacuna, i cal quedar-se a casa", ha conclòs.

Comissió d'estudi sobre la sanitat pública

Sánchez també ha anunciat que "quan passi aquesta situació d'emergència el govern espanyol impulsarà una comissió d'estudi sobre la situació de la sanitat pública per fer els canvis que siguin necessaris".

"És el moment de despertar i reconèixer el valor de la nostra sanitat", ha afirmat abans de recordar que el Covid-19 "ha desbordat les previsions de tots", inclosa la Organització Mundial de la Salut (OMS), i que de conèixer l'abast real de la situació el seu executiu –i la resta d'actors- hagués actuat diferent.

El president espanyol també ha afirmat que la crisi força a impulsar mecanismes en l'àmbit de l'educació per activar l'ensenyament a distància i ha demostrat la necessitat d'accelerar el desplegament de la Llei de dependència. "Aquesta emergència ens posa al mirall de moltes insuficiències", ha afirmat.

Espera un efecte rebot al final de la crisi

En matèria econòmica ha donat per fet que el PIB espanyol descendirà, perquè "2020 no tindrà 12 mesos, sinó 10", malgrat que "si aconseguim sostenir durant la crisi els nivells d'ocupació, al final es produirà una recuperació ràpida amb un possible efecte rebot". "Es treballarà per frenar els desnonaments i per pal·liar la pobresa energètica i infantil", ha dit, perquè l'objectiu és "lluitar contra el virus i impulsar la reactivació".

El president espanyol ha admès que les mesures de l'estat d'alarma són "dures i contundents" i busquen "frenar la corba de contagi i reforçar la sanitat pública". Segons ha afirmat, el govern espanyol ha actuat des del principi de ponderació i màxim respecte a l'Estat de dret.

En tot cas ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, a qui ha assegurat que no hi haurà problemes d'abastiment ni es deixaran de prestar serveis essencials. En aquesta crisi, ha afirmat "no deixarem ningú enrere"

Una sessió inusual

Sánchez ha comparegut a un hemicicle gairebé buit amb només sis diputats del grup socialista, cinc del PP, tres de Vox, dos del grup confederal d'Unides Podem-ECP-GEC, un de la resta de grups (per part dels republicans, hi ha acudit Gabriel Rufián), del plural (amb dos diputats) i del mixt, on finalment també hi ha acudit el diputat de Compromís, Joan Baldoví.

També hi ha acudit tots els ministres que lideren la crisi del coronavirus. El de Sanitat, Salvador Illa, el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministre de Transports, José Luís Ábalos i la ministra de Defensa, Margarita Robles. La vicepresidenta primera Carmen Calvo també hi era. A la mesa, hi ha segut la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, la vicepresidenta tercera, el vicepresident quart, el secretari tercer i quart. No hi ha anat, en canvi, els diputats de Cs, JxCat, la CUP o EH Bildu pel risc de contagi.

En total, a banda del president, hi ha assistit cinc ministres, 23 diputats, cinc membres de la mesa, el secretari general, dos lletrats, dos fotògraf, un uixer i una taquígrafa. No s'ha permès, en canvi, la presència de premsa al Congrés.

La imatge que ha presentat l'hemicicle és totalment inusual, tal com ha assegurat Batet durant el seu discurs d'obertura de la sessió. Els diputats s'han assegut a grans distàncies i alguns d'ells han portat fins i tot guants o mascaretes.

Batet ha recordat que aquesta és la segona vegada en més de 40 anys que el govern espanyol dona compte d'un estat d'alarma. "També són inusuals les condicions en les que fem la sessió", ha dit. "Les absències tampoc són un incompliment sinó per seguir les recomanacions", ha afegit.

La presidenta de la cambra ha lamentat els morts i ha mostrat la seva solidaritat amb els seus familiars. També ha tingut paraules d'agraïment per a tot el personal sanitari, els cossos de seguretat de l'estat però també a les persones que van a treballar cada dia, que "ens atenen al supermercat o els que permeten mantenir els espais essencials". "A tots ells, moltes gràcies", ha afegit.