La suspensió de classes dels centres educatius del País Basc es prorroga fins a nou avís

El Govern Basc ha anunciat la pròrroga "fins a nou avís" de la suspensió de classes dels centres educatius bascos, prevista, en principi, per a 14 dies, en agreujar-se la situació de contagi pel coronavirus.

La xifra de contagis per coronavirus s'ha disparat al País Basc fins als 208 nous casos, l'increment més gran des de la detecció del virus a la comunitat autònoma. El nombre de positius ja puja a 973 casos a Euskadi, on els quatre nous morts registrats per aquest virus eleven a 40 la xifra de morts.

La consellera d'Educació, Cristina Uriarte, s'ha dirigit a la comunitat educativa per recordar-li que la passada setmana se li va remetre una circular que determinava la suspensió temporal de les classes a tots els centres educatius, i que es va anar fent de forma esglaonada, d'acord amb les indicacions del Departament de Salut.

Per això, ha assenyalat que "a causa de l'evolució dels esdeveniments i de les mesures que s'estan aplicant per part de les autoritats competents", la suspensió temporal de les classes es prorroga fins a nou avís. A més, continuen vigents la resta de les directrius indicades als centres escolars, tant pel que fa a l'exercici de l'activitat docent com a l'atenció a l'alumnat i la comunicació amb les famílies.

La consellera insisteix en la necessitat de complir "rigorosament" les recomanacions de les autoritats sanitàries amb l'objectiu de poder reprendre la normalitat de l'activitat "com més aviat millor".