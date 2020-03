Espanya registra 17.147 casos de coronavirus i 767 morts

Espanya suma 17.147 casos positius de coronavirus i hi ha 767 morts per la malaltia. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores s'han registrat 3.447 nous positius, 169 morts més i 160 ingressats nous a la UCI. A hores d'ara, hi ha 939 ingressats a les Unitats de Cures Intensives i s'han donat d'alta 1.107 persones.

La Comunitat de Madrid continua sent la comunitat més afectada, on ja s'han detectat 6.777 casos positius i 498 víctimes mortals. A la resta d'autonomies les xifres se situen en els 2.702 casos positius a Catalunya, 1.190 al País Basc, 1.008 a Andalusia, 921 a la Comunitat Valenciana, 868 a Castella i Lleó, 801 a Castella-la Manxa i 482 a Navarra.

A escala mundial, la pandèmia deixa més de 8.900 morts i més de 218.000 afectats.