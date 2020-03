Facua demana estendre la moratòria de les hipoteques als crèdits al consum

L'associació de consumidors Facua ha demanat al govern espanyol que estengui la moratòria del pagament de les hipoteques per a les persones vulnerables, inclosa en el reial decret de mesures per fer front a l'impacte econòmic el coronavirus, als crèdits al consum. Segons Facua, és "necessari" que aquesta mesura es faci extensiva a aquells usuaris que tenen contractats crèdits per sotmetre's a tractaments dentals o altres serveis o productes. En aquest sentit, explica que hi ha molts usuaris que han patit un gran impacte en la seva capacitat econòmica per l'estat d'alarma i la situació generada per la situació d'emergència i que ara potser tindran dificultats per tornar el crèdit o bé hauran de fer front a alts interessos.

D'altra banda, Facua s'ha adreçat a l'executiu espanyol per demanar-li mesures semblants en relació al lloguer i que vagin en el mateix sentit que les hipoteques i la prohibició de pujar tarifes de serveis de telefonia i Internet.