La Generalitat acusa el Govern de retenir material

La consellera de Salut, Alba Vergés, va acusar ahir el Govern central de trucar a empreses fabricants de material sanitari perquè aturin l'entrega d'encàrrecs a Catalunya. Vergés va afirmar que, per exemple, s'ha «aturat» el lliurament d'unes 4.000 màscares que s'havien adquirit per a l'hospital d'Igualada, una zona on s'ha detectat el major brot de coronavirus a Catalunya, amb 88 infectats i una quinzena de morts.

De la mateixa forma que va explicar l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, la consellera va assegurar que aquestes màscares estan «aturades», sense poder arribar a l'hospital, al mateix temps que altres comandes de material sanitari que estaven en marxa a Catalunya.

D'altra banda, el Govern català va insistir una altra vegada en la proposta de confinar tots els habitants de l'autonomia, així com va criticar que l'executiu de Pedro Sánchez -que ha d'autoritzar-ho per la declaració de l'estat d'alarma- no hagi contestat la seva petició després de «més de 40 hores», segons va destacar el conseller d'Interior, Miquel Buch.