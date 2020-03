El Govern ordena el tancament dels hotels en un termini màxim d'una setmana

El Govern ha acordat el tancament de tots els hotels i allotjaments turístics similars en el termini màxim d'una setmana com a complement a les mesures posades en marxa per intentar contenir l'expansió del coronavirus. El Ministeri de Sanitat ha publicat a última hora aquesta norma en un Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) extraordinari en el marc de la declaració de l'estat d'alarma per l'impacte dl Covid-19.

A la norma, que entrarà en vigor immediatament, s'estableix aquesta mesura preventiva per a tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, ubicats arreu del territori nacional. L'Executiu estableix el tancament de tots aquests tipus d'establiments a partir d'el moment en què cada un d'ells "no disposi de clients als que hagi d'atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals" des de l'entrada en vigor de la norma.