Una infermera de Biscaia, primera morta per coronavirus entre el personal sanitari

Una infermera de 52 anys de Servei Basc de Salut ha mort aquest dijous amb coronavirus, la primera professional sanitària que ha mort des que es va declarar la crisi del Covid-19.



La infermera estava ingressada en un hospital de Biscaia des de feia sis dies. Euskadi ja ha arribat a 1.190 casos positius, després de les 217 infeccions de les últimes hores.



Aquest mort s'uneix al d'altres 12 persones en les últimes hores, de manera que el total de morts amb coronavirus a Euskadi ja arriba als 53.



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha comparegut juntament amb les conselleres de Salut, Nekane Murga, i de Seguretat, Estefanía Beltrán de Heredia, per facilitar les últimes dades de l'evolució de la pandèmia del Covid-19 a Euskadi.



El mateix Urkullu ha donat a conèixer que la nit d'aquest dimecres ha mort aquest infermera, ha transmès el condol a la seva família, companys i amics, i ha tornat a reconèixer la feina dels professionals sanitaris en aquesta crisi.



"Aquesta crisi està tenint un cost humà altíssim per a tota la societat, però, sens dubte, hi ha milers de professionals que cada dia estan treballant en primera línia donant el millor de si per protegir-nos a tots", ha dit.



El País Basc ha registrat per segon dia consecutiu el major augment de casos positius de coronavirus, 217 enfront dels 208 d'aquest dimecres. Hi ha 455 persones ingressades, 102 més, i 18 que havien resultat infectades ja han superat la malaltia.



Àlaba segueix sent el territori més afectat per aquesta pandèmia, amb 621 positius, 76 més; 224 persones estan hospitalitzades i 35 han mort.



Biscaia acumula 393 positius, 986 més, 177 hospitalitzats i 13 morts, mentre que Guipúscoa té 176 positius identificats (45 més), 54 hospitalitzats i 5 morts.



La consellera de Salut ha lamentat la mort de la infermera per aquesta pandèmia que ha "colpejat a l'ànima de sistema" sanitari públic basc: "Els seus professionals".



Ha dit que aquest nou augment màxim d'infectats en la comunitat autònoma demostra la "gravetat i excepcionalitat" de la situació i ha tornat a posar l'accent en la necessitat que els ciutadans extremin les precaucions, perquè a l'impedir un contagi "s'evita una cadena d'infectats ".



