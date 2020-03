Joan Carles I es va reunir amb Corinna l'any passat

L'empresària alemanya Corinna Larsen, a qui la Fiscalia suïssa investiga per una suposada donació de 65 milions d'euros de Joan Carles I, afirma que es va reunir l'any passat amb el rei emèrit, amb qui va buscar «un diàleg de bona fe» que posés fi «a la campanya d'abús» de la qual es considerava víctima, tot afegint que no va plantejar cap tipus de xantatge. La Fiscalia Anticorrupció va enviar el 5 de març a Suïssa una comissió rogatòria per demanar dades sobre aquesta suposada donació del rei Joan Carles a Larsen, amb qui va mantenir una estreta amistat durant anys. La petició es va produir en el marc de la investigació sobre el pagament de possibles comissions en l'adjudicació a un consorci d'empreses espanyoles d'una línia de ferrocarril d'alta velocitat Medina-la Meca (Aràbia Saudita) per més de 6.700 milions d'euros. En un comunicat, Robin Rathmell, l'advocat de l'aristòcrata alemanya, va assenyalar ahir que després que enviés el març de l'any passat una primera missiva a la Casa Reial espanyola per obrir aquest diàleg, Corinna va rebre a Londres la visita de Joan Carles I.