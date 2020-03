Joe Biden amplia l'avantatge sobre Bernie Sanders per enfrontar-se a Trump

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden va ampliar el seu avantatge sobre el senador Bernie Sanders, el seu rival en la lluita per la candidatura presidencial demòcrata, gràcies a les seves victòries a les primàries celebrades a Arizona, Florida i Illinois, i s'acosta de manera decidida al nombre de delegats necessaris per assegurar la nominació. Malgrat això, encara queda molt per recórrer en la contesa per obtenir la candidatura per enfrontar-se a Donald Trump en les eleccions del 3 de novembre, un camí en el qual el coronavirus jugarà un paper cada vegada més protagonista.