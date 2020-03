El Rei fa una crida a la unitat dels ciutadans per combatre el coronavirus

El Rei va demanar ahir deixar de banda les diferències i unir-se tots els ciutadans en la lluita contra el coronavirus, una pandèmia davant de la qual va llançar un missatge d'esperança: «Aquest virus no ens vencerà. Al contrari, ens farà més forts com a societat». El monarca no va fer cap referència ni directa ni indirecta a les acusacions que el seu pare va rebre sucoses comissions i va fer importants donacions a diverses persones, entre elles el mateix Felip VI. Al mateix temps que s'emetia el discurs, diverses ciutats –entre les quals Girona– van registrar sorolloses cassolades en protesta pels recents escàndols de la Casa Reial.

Felip VI va dirigir un missatge als ciutadans en què va recordar els afectats i va tenir paraules d'homenatge als professionals sanitaris, després de reunir-se al Palau de la Zarzuela amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i els membres del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus per analitzar la situació que viu Espanya.

El monarca va exposar que hi ha moments a la història dels pobles en què la realitat els posa a prova d'una manera difícil, dolorosa i de vegades extrema, i també posa a prova els valors d'una societat i la capacitat d'un Estat.

«Estic segur –va afirmar– que tots donarem exemple, un cop més, de responsabilitat, de sentit del deure, de civisme i humanitat, d'entrega i esforç i, sobretot, de solidaritat, especialment amb els més vulnerables, perquè ningú pugui sentir-se sol o desemparat».



«Serenitat i confiança»

Va ser llavors quan va demanar aparcar les discrepàncies: «Ara hem de deixar de banda les nostres diferències. Hem d'unir-nos al voltant d'un mateix objectiu: superar aquesta greu situació. I ho hem de fer junts, entre tots, amb serenitat i confiança, però també amb decisió i energia»

Després d'això va recordar que el país ha passat situacions molt difícils i molt greus que ha superat i va assegurar que és el que passarà també després d'aquest virus, perquè els espanyols són «un gran poble que no es rendeix davant les dificultats». «Aquest virus no ens vencerà. Al contrari. Ens farà més forts com a societat, una societat més compromesa, més solidària, més unida. Una societat ferma davant de qualsevol adversitat».

El Rei va enviar el seu afecte i el seu ànim, així com el de la seva dona i el de les seves filles, a les famílies que han perdut algun dels seus éssers estimats i a tots els afectats. En expressar el seu agraïment a totes les persones, entitats i serveis públics que s'estan sacrificant pels altres, és quan va personificar aquesta gratitud en els professionals de la sanitat. «Sabíem que tenim un gran sistema sanitari i uns professionals extraordinaris. A ells vull dirigir-me: teniu la nostra major admiració i respecte, el nostre total suport. Sou l'avantguarda en la lluita contra aquesta malaltia, la nostra primera línia de defensa», va afegir.