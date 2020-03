Sánchez anuncia uns comptes de «reconstrucció social i econòmica»

Pedro Sánchez va acudir ahir al Congrés amb un avís molt clar sobre la crisi del coronavirus, que «el més dur encara ha d'arribar», la promesa de revisar el sistema sanitari després d'aquesta crisi i una petició que va fer a tots els partits sense excepció: mantenir la unitat davant d'aquesta situació. Sánchez va avançar que, quan acabi aquesta emergència, presentarà un projecte de llei pressupostari, uns comptes de «reconstrucció social i econòmica» de país, per als quals va demanar el suport de tots els partits.

El president del Govern va comparèixer a la cambra baixa per explicar les mesures adoptades en tots els àmbits per fer front a la pandèmia i les seves conseqüències i va rebre de tots els portaveus parlamentaris excepte el de Vox el suport a l'executiu en aquest context excepcional, tot i que també hi va haver crítiques de molts d'ells. Davant un hemicicle gairebé buit, amb només una trentena de diputats en representació dels grups -la majoria no hi va assistir per evitar contagis del Covid-19-, el cap de l'executiu va anunciar la creació després de la pandèmia d'una comissió que revisarà «amb rigor» el sistema sanitari i proposarà els canvis necessaris per reforçar-lo.



Canvis al món

En tot cas, Sánchez va advertir que, després d'aquesta crisi, el món canviarà i també haurà de fer-ho el debat polític espanyol. Un debat que, va avisar, haurà de deixar de dedicar-se a la «destrucció» per apostar per «reconstruir»i buscar consensos i acords que, des de les diferències de cadascú, portin a la recuperació econòmica i social d'Espanya després d'aquesta greu situació.

Els partits de l'oposició van coincidir que s'han d'ampliar les mesures econòmiques de suport als col·lectius més vulnerables i als autònoms. Podem, ERC, Més País, Compromís o BNG van instar a fer més passos en l'àmbit de l'habitatge per suspendre o fins i tot condonar els pagaments de lloguers de les persones amb risc de desnonament i van advocar per una renda mínima o bàsica durant els mesos que duri el coronavirus.

El PP, Vox, UPN, Foro Asturias i Terol Existeix també van sol·licitar ajudes més concretes per als autònoms, perquè no hagin de pagar quotes a la Seguretat Social mentre duri la pandèmia o les factures de gas, llum i aigua associades a la seva activitat.

El president del Govern va respondre que «empatitza» i «escolta» totes les propostes i tindrà en compte les que serveixin per enfortir l'estat del benestar, protegeixin els drets universals i enalteixin els serveis públics. També va advocar perquè la UE faci efectiu el Mecanisme Europeu d'Estabilitat (Mede) i flexibilitzi els fons estructurals europeus per redirigir-los a frenar l'impacte del coronavirus.



Nou debat el dia 25

D'altra banda, el Congrés dels Diputats debatrà si es prorroga l'estat d'alarma en un ple convocat per al proper dimecres 25 de març. Així ho va aprovar la Junta de Portaveus de la Cambra, reunida després del ple de la compareixença de Sánchez. Està previst que al ple del dia 25 vagin obligatòriament els diputats que hagin d'intervenir i que la votació posterior es faci de forma telemàtica.