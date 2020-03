Espanya registra 1.002 morts i frega els 20.000 contagiats pel coronavirus

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha indicat que els casos de coronavirus a Espanya se situen en 19.980, fet que suposa 2.233 positius més que dijous, un 16,5 per cent d'increment. D'altra banda, ja s'han superat les 1.000 morts, amb un total de 1.002.

10.542 pacients es troben hospitalitzats, el 52 per cent del total d'afectats, tot i que la situació varia a cada comunitat autònoma en funció del perfil dels pacients i la detecció, ha precisat Simón en roda de premsa després del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus. En aquest sentit, 1.141 pacients continuen a l'UCI, però es "comencen a donar algunes altes", amb sis persones recuperades a Madrid. Les estades en vigilància intensiva són "molt llargues", de fins a 28 dies, ha explicat Simón.

A la Comunitat de Madrid es registren 7.165 casos, amb 628 morts. Per darrere se situa Catalunya, amb 3.270 positius i 82 persones que han perdut la vida.

També hi ha hagut 1.585 altes a tot l'Estat, 478 en les últimes 24 hores. A Catalunya s'ha donat d'alta a 150 persones. El nombre d'ingressats a l'UCI ha augmentat en 202 persones i Simón ha admès que algunes Unitats de Cures Intensives (UCI) dels espanyols estan gairebé "al límit" i apliquen ja "criteris restrictius" a l'hora de decidir quins pacients atenen i quins no.

A Catalunya, hi ha 33 persones a l'UCI -les mateixes que les registrades dijous- i a l'autonomia on n'hi ha més és a Madrid amb 590. Simón ha destacat que ja s'han donat sis altes d'UCI a Madrid. Pel que fa a les defuncions, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 27 a Catalunya. De tots els positius detectats, 10.542 estan hospitalitzats, el 52% de total.

Pel que fa al nombre de contagiats, Simón ha reconegut que la transmissió comunitària és "més gran" de la que indiquen les dades que proporciona el Ministeri de Sanitat perquè hi ha casos que a qui no s'ha fet la prova. "No tenim una idea molt objectiva de la transmissió comunitària a algunes zones, les dades és molt probable que infravalorin l'evolució total", ha dit.

D'altra banda, Simón ha justificat que persones com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, no compleixin la quarantena tot i tenir les seves parelles infectades perquè no tenen simptomatologia i en alguns casos es poden fer "excepcions.