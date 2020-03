Una infermera del País Basc, primera sanitària que mor a Espanya

El Govern basc va comunicar ahir la mort d'una infermera per coronavirus. Es tracta d'una dona de 52 anys que treballava a l'hospital de Galdakao (Biscaia). Feia sis dies que estava hospitalitzada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de Basurto i va morir dimecres a la nit. En la seva compareixença, el lehendakari Urkullu va transmetre el seu condol a la família, companyes i persones properes a la infermera i va cridar a fer un «esforç personal i familiar per mantenir el confinament i atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries».

Segons les dades del Govern basc, el nombre total de casos confirmats de coronavirus en aquesta comunitat se situa actualment en 1.190, amb 217 casos nous en les últimes 24 hores. La mort d'aquesta infermera constitueix la primera defunció entre el personal sanitari des que la pandèmia de coronavirus va arribar a Espanya. Fins que es van reforçar els protocols d'atenció, metges, infermeres i auxiliars van ser un dels col·lectius de risc degut al seu contacte habitual amb els pacients infectats.



Tres morts menors de 65 anys

Tres persones menors de 65 anys han mort per la pandèmia, segons va detallar ahir el coordinador d'emergències sanitàries, Fernando Simón. Simón va confirmar que aquests tres morts no presentaven patologies prèvies. «Òbviament l'impacte en aquest grup d'edat és menor, però això no significa que no es donin casos greus», va explicar en la roda de premsa per valorar l'evolució del virus arreu de l'estat. Entre els pacients aïllats a cures intensives dels diferents hospitals del país també hi ha joves.