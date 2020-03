"No sabem per què Alemanya té 48 morts i Espanya 1.000"

"No sabem per què Alemanya té 48 morts i Espanya 1.000"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut en roda de premsa aquest migdia, que el nombre de transmissions per coronavirus a Espanya, que ja gairebé arriba als 20.000 casos i més de 1.000 morts, podrien estar "molt probablement" infraestimades.

"Ara mateix, és molt probable que les dades infravalorin la transmissió total, però sí que ens permeten valorar l'evolució perquè són relativament estables dels pacients més afectats, com hospitalitzats i en UCI", ha comentat Simón després de la reunió del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus.

L'expert ha avançat que les autoritats sanitàries són conscients que "en algunes comunitats autònomes la sospita és que la transmissió comunitària és més gran del que les dades indiquen". "Més que una sospita és probablement una realitat", ha puntualitzat. "Dels casos dels quals no tenim un diagnòstic confirmatori, òbviament no es poden reportar i, per tant, no tenim ara mateix una idea molt objectiva de la situació de transmissió comunitària en algunes zones", ha admès. Simón ha anunciat que "s'estan promovent estudis que permetin conèixer aquesta realitat".

L'expert ha apuntat que "cal tenir molt de compte" amb la interpretació de les xifres actuals del coronavirus, perquè la notificació de casos "està subjecta a molts factors", com la sobrecàrrega dels laboratoris que realitzen les proves diagnòstiques. Això "pot produir artefactes en l'evolució de les dades", ha assenyalat. En les últimes 24 hores, els positius s'han incrementat un 16,5 per cent, mentre que dijous l'avanç va ser del 25 per cent.

"Cal interpretar les dades amb compte, no corresponen exactament al moment en què els pacients han iniciat la simptomatologia, però pot haver-hi artefactes", ha insistit Simón, que ha afirmat que els tècnics del Ministeri de Sanitat estan treballant en models matemàtics per anticipar-se a l'evolució dels contagis a Espanya. "Davant l'evolució canviant, hem d'anar adaptant-nos constantment", ha reiterat. Simón ha anunciat que "probablement avui o no més tard de demà" es publicaran dades més específiques per dia i per comunitat autònoma per a millorar la informació sobre la pandèmia.

Sobre per què Alemanya té un nombre de morts sensiblement inferior a la de la resta de països (al voltant de 16.000 casos i només 44 morts), Simón no ha pogut explicar aquest fenomen. "Estem fent un esforç per tractar d'entendre. No sabem si és per la seva definició de casos o un artefacte, però podria semblar que és una realitat. Hi ha reunions europees en què es pot llançar llum. És una situació difícil d'explicar, no per nosaltres sinó per tots els països", ha conclòs.

La importància de quedar-se a casa

A la roda de premsa, Simón ha mostrat un mapa elaborat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) que mostra el nombre de casos per 100.000 habitants en les diferents comunitats autònomes. Les zones més afectades, com Madrid o el País Basc, apareixen en colors més intensos, mentre que Múrcia o Andalusia apareixen en clars, en tenir una menor incidència de positius de moment.

L'expert ha reivindicat la importància que "les zones més fosques puguin aclarir-se i les clares es mantinguin clares". "Això només es pot aconseguir si estem tots conscienciats que cal complir les restrictives mesures", ha argumentat, ressaltant que aquestes mesures no són només per a les zones més afectades, sinó també per a les que registren menys casos. "Totes les zones clares estan ara mateix en evolució cap a un punt d'incidència més gran", ha advertit. Per això, ha demanat "mantenir la tensió" en els dies que queden de confinament en els domicilis: "Els dies durs vénen ara".

Situació límit a algunes UCI

Algunes UCI estan en "situació límit", segons Simón, que ha matisat que aquesta situació "no es pot generalitzar". De la mateixa manera, ha indicat que algunes unitats assistencials "estan sota un estrès proper al límit", però ha dit que "el Ministeri i les comunitats autònomes estan posant mesures per ajudar a solucionar aquests problemes d'estrès límit". "S'estan fent importants esforços per reduir aquesta sobrecàrrega", ha agregat.

Sobre els criteris per a realitzar la selecció de quins pacients ingressen a l'UCI i quins no, Simón ha explicat que "ara mateix hi ha unes condicions en algunes UCI concretes en què per la sobrecàrrega i pressió s'han de fer una mica més restrictius". En qualsevol cas, ha exposat que el Ministeri està treballant amb societats científiques per elaborar un algoritme que resolgui aquesta qüestió: "Fora de les zones concretes en situació límit, aquest algoritme serà útil".