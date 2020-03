La Policia Nacional avorta una festa en una discoteca d'un hotel

Agents de la Policia Nacional van avortar una festa que s'estava celebrant a una discoteca d'un hotel en ple estat d'alarma. En la intervenció es va sancionar a quatre persones, una d'elles el propietari de les instal·lacions on se situava la discoteca. El local, situat a la localitat madrilenya de Leganés, es trobava desenvolupant la seva activitat habitual malgrat les restriccions decretades. Els policies van trobar restes de menjar calent, gots amb beguda i van confiscar més de 20 grams de cocaïna, trobant nombroses restes de consum d'aquest estupefaent per tot el recinte.

La intervenció va tenir lloc durant la matinada del 19 de març quan, després de la trucada d'un ciutadà alertant de la possible celebració d'una festa, un helicòpter del Servei de Mitjans Aeris de la Policia Nacional va sobrevolar la zona i va detectar moviments que van aixecar les seves sospites. Diverses patrulles es van desplaçar a la zona, comprovant com efectivament s'escoltava música amb volum alt en un annex a l'hotel, sense visibilitat des de l'exterior.

Minuts més tard es va presentar el propietari de l'establiment hostaler, qui va permetre l'accés als agents policials. La Policia van trobar proves evidents que s'hi havia celebrat un acte lúdic, com restes de menjar calent, gots amb begudes i gel a l'interior, calor ambiental i olor de tabac.

A les tres sales registrades, els agents van localitzar safates amb cocaïna, així com els recipients per a l'emmagatzematge de drogues líquides, procedint a la seva confiscació. Els policies van identificar i van sancionar a tres dels assistents a la festa que encara romanien al local, així com a propietari de l'establiment. No es van trobar més assistents a la festa, que segons sembla es van refugiar a l'interior de les habitacions de l'hotel davant l'arribada dels agents policials.