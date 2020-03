ERC demana que l'Agència Tributària investigui el patrimoni de la família reial

ERC va exigir ahir que l'Agència Tributària s'encarregui d'investigar el patrimoni de la família reial espanyola. Segons va recalcar en un comunicat de premsa, Esquerra considera necessària aquesta investigació després «d'un nou escàndol per presumpta corrupció» de la Casa Reial.

ERC es fa ressò d'unes informacions recents dels diaris The Sunday Telegraph, britànic, i Tribune de Genève, suís, segons les quals Felip VI apareixeria com a «segon beneficiari d'un compte» d'una societat «offshore» al Panamà. Afegeix la informació que hauria rebut 65 milions d'euros com a «regal del rei saudita Abdullah a l'anterior monarca, Joan Carles I». La situació requereix, per a la formació republicana, que es posi «tota la llum sobre el cas». «La Hisenda espanyola hauria de moure fitxa», va postil·lar Esquerra.

Aquesta petició del partit independentista es produeix després de diversos fets relacionats: el comunicat de la Casa Reial en què Felip VI anunciava la seva renúncia a l'herència del seu pare i que li retirava l'assignació, i la sol·licitud de diversos grups nacionalistes i independentistes perquè al Congrés es creï una comissió d'investigació sobre les finances de la Casa Reial.

Per tot plegat, la formació republicana reclama a l'Agència Tributària estatal que «posi la lupa a les propietats de la família reial i que s'investiguin les persones administradores o beneficiàries d'aquest tipus de societats».

ERC conclou el seu comunicat sobre la qüestió amb l'advertiment que si l'organisme no actua d'ofici en aquest afer, no descarta emprendre «més accions».