394 morts pel coronavirus a l'Estat espanyol en un dia porten la xifra de víctimes a 1.720

L'Estat acumula 1.700 morts i frega els 29.000 casos de covid-19, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. En total, han perdut la vida 1.720 persones, 394 en les últimes hores. Hi ha 28.572 contagiats, 3.646 casos positius més. Es tracta d'un increment del 14%, inferior al d'aquest dissabte, que va ser del 24%. Hi ha 1.785 pacients ingressats a l'UCI, 173 més que ahir. A la Comunitat de Madrid es registren 9.702 casos, amb 1.021 morts. Per darrere se situa Catalunya, amb 4.704 positius i 191 persones que han perdut la vida. També hi ha 2.575 altes a tot l'Estat, 450 en les últimes hores. A Catalunya s'ha donat d'alta a 150 persones.

A Catalunya hi ha 298 persones a l'UCI, les mateixes que aquest dissabte. A l'autonomia on les unitats de cures intensives estan més ocupades és Madrid amb 834 persones, 67 persones més que ahir. Pel que fa a les defuncions, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 69 a Catalunya i 217a Madrid.

Les últimes dades mostren que hi ha 2.575 altes a tot l'Estat, 450 en un dia. Madrid és el territori on s'han registrat més recuperacions, amb 1.899 persones curades, 350 en les últimes hores. A Catalunya s'ha donat d'alta a 150 persones, mantenint la xifra d'ahir.

El País Basc és el tercer territori estatal amb més contagis. Aquest diumenge les xifres de positius ja s'enfilaven fins als 2.097 i els morts a 97. Continua la llista d'autonomies més afectades Castella la Manxa amb 1.819 contagis i 112 decessos, Castella i Lleó amb 1.744 malalts confirmats i 74 persones que han perdut la vida, i Andalusia amb 1.725 positius i 47 morts.