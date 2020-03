Sánchez demanarà al Congrés allargar l'estat d'alarma 15 dies més

El president del govern Pedro Sánchez ha comunicat aquest diumenge als presidents autonòmics que l'estat d'alarma s'allargarà 15 dies més, segons han avançat diversos mitjans. La Moncloa vol ampliar dues setmanes més el confinament de la població per combatre la pandèmia de covid-19. D'aquesta manera, les restriccions s'allargarien durant tota la Setmana Santa. Per fer-ho, el cap de l'executiu espanyol ha de demanar l'autorització del Congrés dels Diputats. A l'Estat hi ha gairebé 25.000 contagiats i 1.326 morts per coronavirus. En 24 hores, s'han infectat 5.000 persones i han perdut la vida més de 300.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat pels ministres de Sanitat, Salvador Illa; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos està mantenint una videoconferència amb els presidents autonòmics per a tractar la crisi del covid-19. La reunió arriba un dia després del missatge televisat del cap de l'executiu espanyol, on va defensar la gestió de la Moncloa.

